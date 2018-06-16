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此内容发布于2018年6月17日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月17日 -01:35

（法新社西班牙瓦伦西亚17日电） 义大利拒绝让救援船宝瓶座号（Aquarius）靠港，引发欧洲最大移民争议，船上630名移民受困海上多日后，今天抵达西班牙。

搭载部分移民的一艘义大利海军船已于上午6时30分前进入西国港口，另一艘义大利海军船和宝瓶座号将在中午时分抵达。

这批主要来自非洲的移民抵达西国东南部城市瓦伦西亚（Valencia）时，有超过2000人到场迎接，包括1000名红十字会（Red Cross）志工和470名翻译人员。

宝瓶座号在两艘义大利海岸警卫队船只陪同下，航行1500公里到西班牙；义大利海岸警卫队船只上也载有若干移民。

狂风和巨浪迫使这些船只绕道航行，它们仍预计在今天上午6时、9时和12时前后抵达西国港口。

宝瓶座号抵达西班牙，意味这些移民在地中海长途漂泊的日子终能画下句点。

西国港口挂起一幅巨大标语，上头以多国语言写着「欢迎回家」，包括阿拉伯语，以及当地使用的加泰隆语等。

51岁的艺术家兼红十字会志工塔玛约（Johnson Tamayo）说：「人们聚集在此提供各种援助，例如充当翻译人员和提供膳宿。」

根据瓦伦西亚当局公布的数字，这些移民包含450名和80名成年男女，其中至少有7名孕妇，还有11名13岁以下孩童和89名青少年。

无国界医生组织（MSF）说，他们来自26个国家，主要是非洲，也有来自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦的移民。

法国救难组织的救援船宝瓶座号上周在利比亚外海救起630名移民。

船上两名乘员说，无国界医生组织和法国慈善组织「地中海救援组织」（SOS Mediterranee）正在替船上移民进行治疗。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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