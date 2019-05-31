此内容发布于2019年5月31日 上午8:20

（法新社马尼拉31日电） 一家加拿大公司5、6年前把103个货柜的垃圾运到菲律宾暂存和掩埋，近来引发两国外交风波。加国雇用的货轮应菲方要求，今天启程将69个货柜、近1500公吨的垃圾运回加拿大。

2013至2014年间，103个货柜的不可回收垃圾自加拿大运抵菲律宾，其中有34个货柜垃圾落脚菲国一处垃圾掩埋场，其余则暂栖苏比克湾港和马尼拉国际货柜港。

菲国法院2016年要求加拿大将垃圾运走，加国直至菲律宾设定的5月15日期限仍未行动，引发马尼拉当局召回驻加国大使和领事，而总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）上月曾扬言，若垃圾持续滞留，他将亲自将垃圾送回加国。

今天，69个货柜垃圾已由「巴伐利亚号」（BAVARIA）货轮运离苏比克湾（Subic Bay），往加拿大前进。

加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）对垃圾返乡一事表示乐见其成，并指出菲加双方正密切合作。

加拿大通讯社（CP）报导，垃圾预定6月底运抵加国，并于夏天结束前透过废弃物能源转化设施处理完毕。运费和处理费用由联邦政府负担。

不愿再收容国际垃圾的亚洲国家不只菲律宾。马来西亚日前也宣布，计画将450公吨的进口塑胶废弃物运回包括澳洲、加拿大、美国、日本、沙乌地阿拉伯和中国在内的来源地。

中国去年也决定停止进口塑胶垃圾。法新社报导，大量塑胶垃圾因此转运往马来西亚、印尼和菲律宾等东南亚国家。

摆脱塑胶（Break Free From Plastic）运动全球召集人叶南德兹（Von Hernandez）指出：「中国下禁令后，（东南亚）一些未受污染的的社区就变成垃圾场，因为来自美国、英国和澳洲的垃圾如海啸般运来。」

根据世界自然基金会（WWF）的资料，全球每年生产约3亿公吨塑胶，一大部分最终流向垃圾掩埋场或污染海洋，构成越来越严重的国际性垃圾危机。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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