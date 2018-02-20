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此内容发布于2018年2月21日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月21日 -00:20

（法新巴黎21日电） 研究指出，长期酗酒是所有类型失智症的重大风险因子，酒精使用疾患患者有3倍风险会罹患各类失智症，远大于过去想像。

这份研究今天发布在「刺胳针公共卫生」（The Lancet Public Health）期刊，调查了2008到2013年间，法国超过100万名失智症患者的病历，不包含罕见失智症或早年有心理疾病的患者。

在其中5万7000多个早发性失智个案里，他们发现，远超过一半与酒精有关或另诊断有酒精滥用情形。

此外在这6年间，所有失智症患者中，有94万5512人都诊断有酒精使用疾患（AUD），其中超过85%对酒精有依赖性。

总体而言，酒精使用疾患患者有3倍风险会罹患失智症，不论是何种失智类型。

研究人员指出，酒精使用疾患也和高血压、糖尿病、中风及心脏衰竭有关，这些都会增加血管性失智的风险。

研究主笔、巴黎跨国健康经济网（Translational Health Economics Network）科学家史瓦辛格（Michael Schwarzinger）说：「失智症和酒精使用疾患的关联…原因可能是酒精会永久损坏大脑结构和功能。」

他说：「我们的研究结果显示，酒精使用疾患引发失智症的程度远大于过去想像。」「酗酒应该列为所有类型失智症的重大风险因子。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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