（法新社法兰西堡9日电） 「旅程令人兴奋，但也挺冒险。」72岁法籍老翁萨文今天来到加勒比海法国海外省分马丁尼阁岛（Martinique），庆祝他顺利完成为期4个月、乘坐特制木桶横越大西洋旅程。

萨文（Jean-Jacques Savin）去年12月26日在西班牙加纳利群岛（Canary Islands）外海下水，展开他的桶装漂流行程。随洋流载浮载沉122天后，他于今年4月27日进入加勒比海海域，并宣告计画圆满成功。

5天后，一艘荷兰油轮应萨文请求，将他和他的桶子捞离水面。萨文当时请求协助，为的是不让自己的桶子被冲上美国或其他国家海岸，以免未来要将桶子送回家乡时，过程中遇上麻烦。他接着被带往荷兰在加勒比海的圣攸斯大席斯岛（Saint-Eustatius）。

萨文在个人脸书（Facebook）页面发布贴文，和他的大约2万3000名追踪者分享在海上漂流4个月后登陆的感觉：「我头几步走得艰难，像是喝醉了。」

「这是我近127天以来，第一次抹肥皂冲热水澡…他们给我吃任何我想要的食物。我问，是否可以给我煎两颗蛋来。」

在圣攸斯大席斯岛待了几天后，一艘法国拖船把萨文和桶子送往马丁尼阁岛。

萨文在旅行过程中瘦了4公斤。他搭乘的「交通工具」则是由涂有树脂的合板构成的桶状物，高度强化结构让它不仅耐海浪冲击，就连虎鲸攻击也不怕。

萨文的特殊桶子长3公尺、宽2.1公尺，里面的活动空间约6平方公尺。

根据报导，萨文在海上漂流期间，主要靠冷冻干燥食物储备活命，另外偶尔也会捕鱼吃。若刚好有船只经过，萨文也不会拒绝船只提供补给。

尽管有不少时间可以欣赏海豚嬉戏，或者透过桶底孔洞观察鱼群悠游，萨文在海上仍然有事可忙。

「早上光是回电邮就可以耗掉我3小时，然后我还有旅行日志要写。整个早上就这样过去了，接着是午睡。」

「我花很多时间阅读，也写书。」书的内容将与这趟横越大西洋之旅有关。

萨文的乘桶越洋之旅并非完全未遭遇意外，例如他曾差点被货轮撞上，也遇过暴风雨。

与家人一同度过夏季后，萨文计画泳渡英吉利海峡。他也考虑再度乘桶破浪横越太平洋，但前提是能找到这场或许将历时6个月漂流的赞助者。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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