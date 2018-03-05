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此内容发布于2018年3月5日 上午9:20 最后更新 - 2018年3月5日 -09:20

（法新社伦敦5日电） 影坛变色龙盖瑞欧德曼向来惯于诠释恶棍和无赖角色，但他在「最黑暗的时刻」出演政治英雄前英国首相邱吉尔，演技精湛、技惊四座，更因此一举夺下奥斯卡影帝殊荣。

盖瑞欧德曼（Gary Oldman）现年59岁，1986年时在「席德与南西」（Sid and Nancy）片中饰演「性手枪乐团」（Sex Pistols）明星席德维西斯（Sid Vicious），为自己打下反派吸票演员的名声。

为了演好邱吉尔在1940年5月成为英国首相的心路历程，他竭尽心力刻划角色，多方参阅书籍和历史新闻画面，甚至还试坐了这位二战领袖的椅子。

盖瑞欧德曼素以舞台剧式的夸张演技闻名。这种激烈、夸大的表演方法，为他大银幕上的反派演出增色不少，也能用于其他角色。

盖瑞欧德曼在奥斯卡开奖前就以「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）横扫颁奖季，获金球奖（Golden Globes）、英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）、美国演员工会奖（SAG）等的肯定。

他昨天受奖时向颁奖典礼观众表示：「我想向邱吉尔致敬，他是这段不可思议旅行中的良伴。」

他先前表示乐见获各式奖项，但强调能得到邱吉尔子孙首肯，才是最大收获。

他对美国有线电视新闻网（CNN）说：「蓝道夫（Randolph）很喜欢我的演出。他觉得，『噢，你精准抓住了我曾祖父的幽默感和活力。』那就算是我的奥斯卡奖了。」

盖瑞欧德曼也说，因觉得自己外表和邱吉尔天差地远，他最初先从模仿声音开始着手。

他告诉CNN：「他是位被视如神话的偶像人物，你不禁怀疑，你真的能看透大理石雕像表象，触及他人性的一面吗？」

他被历史新闻画面给深深迷住，并从邱吉尔充满干劲的步伐和晶亮双眼中，看到他发自内心的幽默感。

盖瑞欧德曼也造访国会殿堂与邱吉尔的家族宅第，甚至坐上他二战时使用的椅子，并在上头发现历史留下的痕迹。

他在左扶手上发现指甲印子，右扶手则有戒指刮痕。他认为这是邱吉尔当时承受极大压力的表现，并将这些小动作纳入演出。

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