此内容发布于2019年5月26日 上午6:50

（法新社洛杉矶25日电） 美国洛杉矶警方表示，「漫威之父」史丹李的照料人摩根（Keya Morgan）涉嫌虐待、诈欺、盗窃和非法监禁史丹李，今天在亚利桑那州（Arizona）被逮捕。

根据洛杉矶警察局（Los Angeles Police Department）公布的一份声明稿，摩根「将现身法庭且最终被引渡至洛杉矶面临相关指控」。

史丹李（Stan Lee）彻底改变流行文化，与他人共同创造出像是蜘蛛人、黑豹等具有指标性超级英雄，多年来罹患数种疾病，去年11月以95岁高龄过世，却传出他生前遭摩根虐待，警方2018年3月展开调查。

史丹李前律师拉拉斯（Tom Lallas）去年对纪念品收藏家摩根发出禁制令，宣称43岁的摩根「以照顾者的身分介入史丹李的生活」，使史丹李远离爱他的亲人。

拉拉斯指控摩根利用史丹李牟利。摩根声称史丹李有短期记忆丧失症和判断力受损的迹象。

洛杉矶有关当局除了对摩根发出禁制令，也因他去年拨打紧急求助电话，谎报史丹李生命有危险一事逮捕他。

警方表示，摩根打这通电话是为了说服史丹李搬离好莱坞山庄住所，阻断史丹李与外界联系，因而受到他的掌控。史丹李去年6月搬到比佛利山庄的安全公寓。

警方也指控摩根偷窃，包括盗窃史丹李签名会26万2000美元（约新台币825万元）的收入，这笔费用从未进入到史丹李的口袋。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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