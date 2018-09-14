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此内容发布于2018年9月14日 下午8:05 最后更新 - 2018年9月14日 -20:05

（法新社雪梨14日电） 依据多数指标，澳洲是全球拥有最多元文化的国家之一，但近日澳洲漫画家丑化美国网球女将小威廉丝的漫画爆发争议，再次引发澳洲骨子里具种族歧视的控诉。

小威日前在美国网球公开赛女单决赛因不满判决，怒飙主审。

澳洲在种族和语言上的多元化，与徘徊不去的昔日愤怒白人国家形象大相迳庭。

澳洲漫画家把小威描绘成厚唇、男性化后，引发怒火，更强化了这种形象。

很多澳洲人承认这是一项问题，但也有很多人认为过度夸大。

澳洲国立大学（Australian National University ）国际安全教授布拉克斯兰德（John Blaxland）表示：「澳洲社会具有歧视的成份，但每个国家都是如此，你能说出哪一个国家没有？」

布拉克斯兰德坚称，现代澳洲实际上是有活力、繁荣且具多元文化的国家，每年融入近20万移民，相当于美国每年接收300万人。

他并说：「澳洲是成功的故事。人们渴望来这里，这是如此令人梦寐以求的地方，原因为何？绝对不会是因为种族歧视。」（译者：蔡佳伶/核稿：严思祺）

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