（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天用自己招牌的粗俗幽默，在推特上以恶搞影片狠酸在未获允许下触碰女性的前副总统拜登（Joe Biden），对抗这位潜在选战对手。

76岁的拜登尚未宣布参与2020年总统大选角逐民主党提名，但被视为阻挡川普连任之路的重量级人选。

然而拜登近来被控亲吻女性头部或对她们毛手毛脚，他昨天在推特上发布短片，出面辩解说自己只是展现亲和力，而政治本就是要「建立关系」。他也在影片中表示，未来他会「更留意尊重个人空间」。

川普今天上传后制过的恶搞影片回应此事。影片中可见拜登本尊背后出现假拜登蹑手蹑脚凑上前，并把双手放到真拜登肩上的影像。川普在影片推文写道：「乔（拜登），欢迎回来！」

法新社报导，这则嘲讽推文符合川普一贯风格。川普长久以来多次用性暗示、校园式绰号及大量推文嘲笑政敌。

若川普此举是为了引拜登上钩，那他成功了。拜登随后转发川普的推文并留言：「我看你在工作跟当总统，还是老样子。」

川普曾在上任8个月后于2017年9月转推一支拼接影片，当中可见他挥杆打中高尔夫球，然后下个画面是2016年总统大选对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）跌倒，看起来就像她被川普的高尔夫球打中摔倒。川普如今故技重施，以恶搞影片嘲讽拜登。

拜登虽未正式宣布角逐白宫大位，但民调显示，这位资深联邦参议员、前总统欧巴马（Barack Obama）副手会成为川普的一大挑战者。

Neuer Inhalt Horizontal Line