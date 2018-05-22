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此内容发布于2018年5月23日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月23日 -01:35

（法新社雪梨23日电） 澳洲情报及安全委员会主席海斯迪（Andrew Hastie）称，先前遭控替中国干预澳洲政治的亿万富商周泽荣，也是策谋贿赂联合国高官的共谋。

海斯迪在国会免责权保障下表示，华裔澳洲富商周泽荣就是美国联邦调查局（FBI）代号CC-3的人物。

海斯迪昨晚在演讲时说：「CC-3是周泽荣。」他说：「共谋贿赂联合国大会主席艾希（John Ashe）就是他，在中国共产党拥有广大人脉的也是他。」

他说：「我告诉众议院这件事，因为我相信这符合国家利益。」

海斯迪说他最近与美国情报和安全机关官员会面，，这些官员证实CC-3的身分。他说，CC-3没有遭到控诉的原因，「最好不要公开」。

安地卡及巴布达籍的艾希，2013年9月起担任联合国大会主席一年，遭控收受企图影响联合国的中国商人的贿赂。艾希2015年遭到逮捕，一年后过世。

联合国在全球提倡清廉善治，收贿丑闻对他们来说无疑是重大打击，促使他们检视联合国大会主席办公室的财务监督状况。

同案多名涉案人士身分先前已曝光，有些遭到监禁，但CC-3的身分从未公开。

周泽荣去年成为澳洲媒体调查报导的焦点人物。澳洲广播公司（Australian Broadcasting Corporation）与费尔法克斯媒体公司（Fairfax Media）称，周泽荣与另一名男子过去10年提供澳洲多个政党高达数百万澳元的政治献金。

澳洲当局日益担忧中国利用政治捐献系统来取得影响力，相关报导出炉后，下令探究间谍法和外国政府干预。北京当局大为反弹，中澳关系急转直下。

周泽荣是澳洲公民，靠开发房地产致富，他一再否认与中国共产党或联合国丑闻挂钩，现正对这两家媒体提告。

他的委任律师欧布赖恩（Mark O'Brien）今天向「澳洲人报」（The Australian）表示，海斯迪的言论已对周泽荣构成诽谤，周泽荣有CC-3代号是为了保护他的名声，因为他从来就不是嫌犯。

欧布赖恩说：「周泽荣已经提出诽谤诉讼，让指控方有机会在法庭证明指控内容的真假。如果他心存疑虑，就不会让自己暴露在官司之中。」

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