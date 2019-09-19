此内容发布于2019年9月20日 上午1:50

（法新社雪梨20日电） 为了响应瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）对抗全球暖化的号召，澳洲和太平洋岛国的学童今天展开为气候罢课的全球活动，要求成人采取行动遏止环境灾难。

从澳洲雪梨、南韩首尔至巴西圣保罗，都有学童阖上教科书，响应这场社群媒体标记#为气候罢课（#climatestrike），推动这场料将成为史上最大型之一的集体活动。

全球各地今天预定举行超过5000场活动，最大亮点是纽约登场的大型集会，约1800间公立学校的110万名学生已获准不用到校。

这项被称作「周五为未来而战」（Fridays for Future）活动，目的是希望全球学童出面，说服成人更认真看待气候变迁一事。

他们要求政治人物和企业采取果断行动阻止全球暖化，以遏止科学家所警告会导致环境浩劫的当前气候变迁趋势。

16岁瑞典女孩桑伯格昨晚坚称，气候变迁各项解决方案都被「漠视」，呼吁学童出面拿回主导权。桑伯格已成对地球治理感到忧心新世代族群的象徵。

她在给支持者的影片中说：「每一件事都有价值，你都所作所为都是。」

当太阳升上国际换日线时，受海平面上升威胁的太平洋岛国万那杜（Vanuatu）、索罗门群岛和吉里巴斯率先展开行动，当地学童高喊「我们不要被淹没，我们要奋斗」。

数万名澳洲年轻人随后加入他们的行列，雪梨、墨尔本等其他数十座城市和城镇准备好一同响应罢课。

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