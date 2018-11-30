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此内容发布于2018年11月30日 上午2:20 最后更新 - 2018年11月30日 -02:20

（法新社雪梨30日电） 澳洲各地中小学生今天集体翘课，数以千计的抗议学生要求政府采取行动因应气候变迁。

抗议行动适逢澳洲东北部近来因高温出现上百起大小野火，而印度矿业集团阿达尼（Adani）昨天宣布缩小版的采煤计画，誓言继续推动澳洲北部昆士兰省（Queensland）争议性采矿计画。

澳洲各省会城市和乡村地区的中小学学生今天集会抗议，无视总理莫里森（Scott Morrison）劝说小孩应待在教室内。

13岁学生艾瑟拉（Siniva Esera）在雪梨告诉上千名群众：「我们的总理认为我们现在应该待在教室，也许大家该如此。但我们怎能坐视不理，怎能不站出来保护这个星球的未来。」语毕，现场爆出热烈掌声。

莫里森本周曾告诉国会，政府已在致力对抗气候变迁，「但我要告诉大家：小孩应该去上学，也是我们努力的目标」。

然而学生以各种创意的方式反驳总理，现场可见诙谐的标语，例如以莫里森绰号「史考莫」（ScoMo）写着「我恨学校，更恨史考莫」。

他们也手持抗议牌，要求政府挡下阿达尼的采煤计画。

11岁的艾特金-波顿（Lucie Atkin-Bolton）告诉群众：「如果我们继续让气温升破摄氏2度，我们就不会有大堡礁（Great Barrier Reef），南极洲就会融冰，而且也不会有北极熊了。」

「我的生活将变得比我爸妈的生活还复杂许多，只因为单单一件事：气候变迁。」

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