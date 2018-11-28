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此内容发布于2018年11月28日 上午7:05 最后更新 - 2018年11月28日 -07:05

（法新社雪梨28日电） 澳洲亿万富豪暨慈善家尼尔森（Judith Neilson）今天郑重宣布，拟由她的资产中斥资至少一亿澳币（约合新台币22亿余元），开办致力于「追求真相」的新闻机构。

尼尔森说，值此新闻媒体处于「巨变」及挑战之际，这个总部设于雪梨的机构将「在澳洲与全世界表扬并鼓励优质新闻」。

她说：「新闻业不仅需要评论者，还需要支持者，也就是有资源的人和机构，帮助教育、鼓励和连结记者与他们的阅听众，以追求卓越。」

辛巴威出生的尼尔森是雪梨当地知名艺术赞助者。她说，朱迪斯尼尔森新闻与创意研究所（Judith Neilson Institute for Journalism and Ideas）将兴办教育计画与活动，并赞助独立与非党派报导的发展。

尼尔森说，一旦这个机构于2019年正式启用，优先要务之一将是支持更「消息灵通、更有见地的」报导亚洲。

她在声明中说：「藉由有针对性的资助及教育，我们可以强化澳洲的新闻业，并有助于恢复新闻业在健全民主中扮演核心角色的信心。」

尼尔森表示：「身为酷爱阅读新闻的读者，在这个愈趋复杂且令人困惑的世界，我体认到支持以实证为基础的新闻业，以及追求真相的必要。」

由于网路巨擘谷歌及脸书主宰数位经济，近年来，澳洲新闻机构苦于获利滑落与人员缩减。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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