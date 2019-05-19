此内容发布于2019年5月19日 下午11:50

（法新社雪梨20日电） 澳洲保守派执政联盟确定取得国会过半席次，出人意料地打败中间偏左的劳工党（Labor）。

澳洲广播公司（ABC）今天选举分析推断，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）的自由党/国家党联盟（Liberal-National coalition）将在众议院151席中至少拿下77席，比执政所需的76席多1席。

执政联盟在参议院则无法获得多数席次，代表未来将需要无党籍议员及小党协助才能通过立法。

澳洲18日大选投票后，若干选区战况不分上下，结果仍待正式确定，澳洲选举委员会的正式统计数据料将等到本周稍晚才会出炉。

由于数名温和派部长选择从政坛退休而非竞选，莫里森胜选后的首要任务之一就是筹组新内阁。

莫里森已表示，一旦国会席次数确定，他也会让先前承诺的所得税减免，列为优先要务之一。

劳工党选前这两年在所有民调中领先，但莫里森最后意外赢得胜利，促使劳工党开始内省。

劳工党党魁修顿（Bill Shorten）18日晚间战败后辞职，他今天投书「雪梨晨驱报」（The Sydney Morning Herald）写道：「周六不是劳工党之夜，但太阳隔天仍旧会升起。」

「大家会继续奋战，我们捍卫的志业将会持续下去，为所有澳洲人公平机会努力。我们不能改变过去，但可以改变未来，这就是政治的意义。」

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