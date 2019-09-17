此内容发布于2019年9月18日 上午1:20

（法新社雪梨18日电） 一名澳洲健行者失足摔下6公尺高的瀑布，一条腿断成两截后大难不死，爬行2天到一处空地被搜救直升机发现，幸运获救。

54岁的派克（Neil Parker）表示，他15日原本计划在位于布里斯本西北方的尼波山（Mount Nebo）健行3小时，但不小心失足，摔下6公尺高的瀑布，造成腿和手腕骨折。

他在医院病床告诉记者：「我翻滚好大一圈，撞上石头，然后掉在小溪中。」

这名经验老道的健行者说，他的腿直接断成两截。「不拖泥带水，我想说『现在我麻烦大了，因为没有人知道我在哪里』。」

他立刻尝试要打电话求救，但不小心把手机掉到水中，后来他开始爬行到空地，希望能被人发现获救。

派克说，他用登山杖做为夹板固定严重受伤的腿，但造成的疼痛大到让他产生幻觉。

他靠着身上的「少许坚果、一条蛋白质能量棒和一些糖果」来维持体能，展开痛苦难耐的3公里路程，缓慢地爬行到空地。

他说：「走路只需要40分钟的距离，我用爬的花了将近2天。」

他15日晚间看到搜救直升机在上空飞行，但晓得他在「灌木丛中的深处」，根本不可能被发现。直升机终于在昨天下午看到派克，紧急将他吊挂上直升机送医治疗。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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