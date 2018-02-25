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此内容发布于2018年2月26日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月26日 -00:20

（法新社雪梨26日电） 澳洲副总理乔伊斯（Barnaby Joyce）把助理肚子搞大、闹性丑闻请辞。保守派乡村政治人物、曾发表反同性恋言论的麦考马克（Michael McCormack）今天获选接任副总理职务。

麦考马克现年53岁，今天获澳洲国家党党内票选为党魁与副总理一职。澳洲目前由较小的国家党与较大的自由党组成联合政府。

麦考马克今天在坎培拉（Canberra）赢得选举之后，告诉记者：「我们是支持小型企业与农民的政党，我们要确保与自由党之间持续且唯一的紧密关系。」

他补充：「期待在短时间之内，与滕博尔（总理暨自由党主席）进行良好的讨论。」

麦考马克曾任退伍军人事务部长，自其他国家党议员退出竞选之后，他的胜选就广受看好。

特立独行的昆士兰国会议员克利斯坦森（George Christensen）最后才参选与麦考马克一同角逐，但却落选。这次的票数尚未公布。

麦考马克的知名度不如乔伊斯。好莱坞影星强尼戴普（Johnny Depp）违反澳洲检疫规定带狗入境，当时乔伊斯扬言要将狗安乐死，闹上国际媒体版面。

国家党与自由党试图修补乔伊斯惹出性丑闻后的双边关系，麦考马克被视为是信得过的一张安全牌。

50岁的乔伊斯与33岁的前助理康品（Vikki Campion）搞外遇，2月初占据了「雪梨每日电讯报」的头版新闻。（译者：林宏翰/核稿：陈亦伟）

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