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此内容发布于2018年6月20日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月20日 -01:20

（法新社雪梨20日电） 澳洲今天针对职场性骚扰展开全国独立调查，显示各国政府开始因应#MeToo运动浪潮唤醒的全球议题。

职场性骚调查将由澳洲人权委员会（Australian Human Rights Commission）执行，探讨性骚扰的法律架构，并检视向反歧视机构提出的控诉，同时将聚焦于科技与社群媒体扮演的角色。

网路反性侵#MeToo运动在全球掀起浪潮，许多受害者在鼓励之下说出骚扰往事，部分案例中，伸出狼爪的是业界与艺文界的重要人物。

澳洲女性事务部长欧德怀尔（Kelly O'Dwyer）在声明中说：「没有人应在职场或生活其他层面受到性骚扰。」

欧德怀尔说，职场性骚扰对个人与职涯造成的后果「十分严重」，例如生产力下滑、离职率高、旷职、索赔与提前退休等负面冲击。

英国也有类似调查，但澳洲人权委员会说，他们这份工作应该是第一个因应#MeToo运动而推动的调查，展示他们在反性骚议题的「国际领导力」。

澳洲政府说，15岁以上民众有超过20%曾在澳洲遭遇性骚扰，其中68%案例发生在职场。

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