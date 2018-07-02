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此内容发布于2018年7月3日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月3日 -01:20

（法新雪梨3日电） 澳洲大主教威尔森今天因包庇孩童性侵案遭判12个月徒刑，但法院下令评估居家监禁可能性，倘若通过，威尔森便可以不吃牢饭。

因恋童癖而恶名昭彰的神父佛莱契尔（Jim Fletcher），1970年代在新南威尔斯省（New South Wales）犯下性侵罪行。67岁的阿得雷德（Adelaide）大主教威尔森（Philip Wilson）包庇了佛莱契尔，没有回报针对佛莱契尔的指控，今年5月因此遭判有罪。

威尔森否认上述指控，他的法律团队4度试图让法庭撤案，主张罹患阿兹海默症的威尔森虽维持教会的职务，但不适合受审。

纽卡索（Newcastle）地方法院法官史东（Robert Stone）以威尔森掩盖另一人的重大犯行，判他有罪。同法院今天判他12个月徒刑，6个月内不得假释。这项罪名最高可处两年有期徒刑。

但史东将下次庭期延至8月14日，以评估威尔森是否适合在亲人家中服刑。

史东在判决时表示：「被告并未展现出懊悔或自责。」

根据澳洲广播公司新闻网（ABC），史东又说：「我的意见是不应予以缓刑，缓刑与刑罚的一般威吓效力不符。」「基于上述，唯一可能的选项是服完整刑期或居家监禁。」（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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