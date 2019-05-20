此内容发布于2019年5月20日 上午10:20

（法新社雪梨20日电） 澳洲大选保守派意外获胜，与选前民调甚至选举当天的出口民调结果相反，重演数年前民调未准确预测英国脱欧公投结果与美国总统川普胜选的失误，引发对民调可信度的质疑。

澳洲18日举行国会大选，执政的「自由/国家联盟」（Liberal-Nation coalition）胜出，跌破众人眼镜，因为此前长达两年的全国性民调皆显示，执政联盟支持度落后在野的劳工党（Labor Party）。

选前民调显示两个主要政党的支持度拉近，但劳工党仍以51%比49%微幅领先。

澳洲大选最后的选举结果仍待选举委员会公布，不过暂定的结果显示执政联盟反以51%险胜劳工党的49%。

两年来的民调均指向劳工党胜选，澳洲民调分析专家波汉（Kevin Bonham）质疑说：「为何令人惊讶的连续多项民调都得到相同结果？」

多数媒体向来仰赖民调找出政治趋势及声势领先的候选人。这些民调透过电话或网路进行，调查数百或有时数千选民意向。

不过2016年民调未能准确预测英国公投决定脱欧以及美国总统大选由川普获胜之后，民调的准确度已受到质疑。

在澳洲，政治主题的民调向来维持良好纪录，并且深受坎培拉政界注意，以致过去10年来多位总理因民调表现不佳而被所属政党罢黜。

澳洲执行民调的机构接触选民，向来是运用大规模的市话名单，像是电话簿等。

但是随着选民舍弃市话，民调机构变得更难以搜集准确的具代表性选民样本。

波汉说，民调变得比较不准，在省级选举早已出现迹象，特别是去年11月维多利亚省（Vicotria state）的地方选举，选前的民调就未能掌握趋势倒向在维省执政的劳工党政府。

澳洲新闻民意测验所（Newspoll）前执行长欧夏尼西（Martin O'Shannessy）表示：「实际上，单是要确定电话号码属哪个地区，并藉此设计有效样本，就已变得越来越难。」

他说：「这是整个民调业面临的共同问题，而我们目前所看见的问题只是冰山一角而已。」

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