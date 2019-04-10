此内容发布于2019年4月10日 下午8:35

（法新社雪梨11日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天宣布5月18日举行国会选举，选战正式鸣枪起跑，这次竞选焦点料在气候和经济。

莫里森表示：「我们生活在世上最棒的国家。我们的未来有赖强劲的经济。」

这次大选将决定保守派政府能否罕见的三度执政，以及莫里森能否扭转劣势胜选，继续掌权。

民调持续显示莫里森的对手、中间偏左的劳工党遥遥领先，指向新政府可能会由工会干部出身的修顿（Bill Shorten）领导。

不过，澳洲选情一向紧绷难分轩轾，往往仅数十席决定最后的结果。况且两党领袖的民调都不高。

大选日期虽在今天宣布。实际上，竞选活动早已展开，选战也越来越激烈。

选举广告已经上场好几周。澳洲和美国一样，政治人物不光考量政策效果如何，还要看选民买不买单。

莫里森在宣布大选日期前夕，发布一段他和家人的影片，呼吁选民珍惜现状，维持现有轨道。莫里森说：「真正要问的是，未来10年你想生活在什么样的国家。」

莫里森上周公布预算案，这项预算案中有不少减税方案，目的在吸引选民。同时还公布10多年来首次预算盈余。

劳工党则把目标锁定挫折不满的中间派选民，这些选民当初选出自由党内温和派前总理滕博尔（Malcolm Turnbull），却在中场换上强硬派的莫里森接任。

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