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此内容发布于2018年3月11日 上午8:35 最后更新 - 2018年3月11日 -08:35

（法新社墨尔本11日电） 澳洲搞怪慈善活动年度鸟人大赛今天在墨尔本举行，参加者身穿奇装异服、背着自制飞行装置，从雅拉河畔平台跳下，最后由扮成一次世界大战时德国王牌飞官「红男爵」者夺冠。

鸟人大赛（Birdman Rally）参加者必须使用没有任何机械辅助的自制滑翔翼「飞行」，他们在数千名观众欢呼声中，从雅拉河（Yarra River）河畔4公尺高的平台「起飞」，并在坠入河中之前，尽可能在空中停留久些。

比赛根据参赛者的服装、起飞前表演、飞行和坠落的距离来评分。他们在飞行前募得的善款规模，也包括在总分计算中。

澳洲鸟人大赛过去常见诡异装扮，例如2017年冠军背着胸罩制成的降落伞。今年参赛者的装备显得较传统，大多做成飞机和滑翔翼的样子。

今年冠军马采（Daniel Mazzei）身背鲜红色飞机坠入雅拉河，他自称「红男爵」，这是第一次世界大战德国知名飞官黎克特赫芬（Manfred von Richthofen）的外号。

主办单位墨尔本市政府表示，今年参赛者一共为各自指定的慈善团体募得近10万澳元（约新台币229万元）。

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