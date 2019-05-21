此内容发布于2019年5月21日 上午4:50

（法新社威灵顿21日电） 纽西兰官方数据今天显示，澳洲保守派总理莫里森（Scott Morrison）意外赢得连任后，澳洲民众想移民纽西兰的网路询问度飙升，造访纽西兰移民局网站的人数甚至暴增12倍。

尽管选前各家民调都预测反对党劳工党（Labor）将取得胜利，但莫里森领导的「自由党/国家党联盟」（Liberal-National coalition）却在18日晚间意外击败劳工党，让执政联盟成功守住政权。

澳洲民众经常开纽西兰邻居的玩笑，但在保守派莫里森未来掌权3年的前景下，许多澳洲人似乎动念移民纽西兰。

纽西兰移民局（Immigration New Zealand）指出，澳洲民众造访移民局网站的人数，在澳洲国会大选隔天暴增至8522人，大约是12日715人的12倍。采取进一步动作、提交资料登记有兴趣移民的人数，则从20人大增到512人。

纽西兰移民局主任佛塞斯（Greg Forsythe）声明表示：「很重要的是要注意，这些只是登记有兴趣想来纽西兰的人，不必然会转化成实际移民数量。」

澳洲民众移居纽西兰不需要签证，因此难以断定这些人的移民兴趣有多认真。

纽西兰移民局网站在2016年英国脱离欧洲联盟（EU ），以及美国总统川普胜选后，也经历类似高峰。但接下来的两年，来自英美两国的移民申便略为下滑。

纽西兰移民局局长李斯盖洛威（Iain Lees-Galloway）说，他对澳洲人移民纽西兰兴趣大增并不感到意外。他告诉记者：「我一点都不惊讶。如果澳洲人在考虑我们，那非常好阿。」

本月稍早一份民调也指出，最受澳洲民众信任的政治人物不是自家人，而是纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern），且领先幅度相当大。（译者：侯文婷/核稿：陈彦钧）

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