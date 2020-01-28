此内容发布于2020年1月28日 下午10:35

（法新社雪梨29日电） 澳洲科学研究人员成功复制引发武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV），宣称会是防疫「扭转局势的关键」。

澳洲墨尔本的彼得多哈堤传染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）今天宣布成功从患者样本中，以细胞培养方式复制出新型冠状病毒，是这种病毒首度在中国以外的地方培养出来。

病毒鉴定实验室主任杜鲁斯（Julian Druce）说：「手握真实存在的病毒，意味我们现在可以确实让所有测试方法生效并加以确认，还可比较敏感性和特异性。这会是诊断上扭转局势的关键。」

中国迅速测定并公布新型冠状病毒的基因组序列，让全球科学研究人员得以研发诊断工具，获得赞誉，不像2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）爆发初期试图隐瞒而遭受批评。

但中国并未分享病毒样本，而澳洲实验室将透过世界卫生组织（WHO）分享，虽然世卫组织昨天已宣布，中国政府同意让国际专家团队到中国与当地专家共同研究。

多哈提研究所副所长卡顿（Mike Catton）表示，这项新发现意味科学研究人员现在可以设计抗体测试，可在未出现症状的患者体内检测新型冠状病毒。

他说：「抗体测试能让我们回溯检验疑似感染病例，所以可拼出更精确的图像，得知病毒散播有多广泛，因此知道真正的致死率等等。」（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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