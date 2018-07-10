下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月10日 上午6:50 最后更新 - 2018年7月10日 -06:50

（法新社雪梨10日电） 澳洲官员今天表示，历经长达8年的猎捕行动，一只重达600公斤、堪称「神龙见首不见尾」的怪兽咸水鳄，现在终于插翅难飞。

这只长4.7公尺的野兽2010年第一次被发现时，受困澳洲北部内陆凯瑟琳镇（Katherine）的一个陷阱中。

当局一直试图猎捕这只估已60岁的咸水鳄，但多年下来徒劳无功。

资深野生动物保护官员柏克（John Burke）向澳洲广播公司（ABC）表示：「多年下来，我们给它起了不同的绰号，因为它实在太神出鬼没了。」

「它有点令人恐惧，但是你不得不佩服它有这样的大小和年纪...你得对它有点敬意。」

澳洲北领地（Northern Territory）野生动物行动负责人杜迪格（Tracey Duldig）表示，这只咸水鳄会被送到鳄鱼养殖场，和当地居民分隔开来。

杜迪格在声明中表示：「它是野生动物行动部门历来从凯瑟琳河（Katherine River）猎捕过最大只的鳄鱼。」

野生动物巡护员每年约捕获250只「问题鳄鱼」。

咸水鳄是澳洲北部热带地区常见物种，每年平均会造成2人死亡。（实习编译：黄于珊/核稿：何宏儒）

Neuer Inhalt Horizontal Line