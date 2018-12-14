澳洲政府承认 西耶路撒冷为以色列首都

此内容发布于2018年12月14日 下午11:05

（法新社雪梨15日电） 澳洲总理莫里森今天表示，澳洲现在承认西耶路撒冷（West Jerusalem）为以色列首都，但在达成和平解决方案之前，不会迁移目前位于特拉维夫（Tel Aviv）的大使馆。

莫里森（Scott Morrison）还允诺，当和平协议确认耶路撒冷的地位时，将会承认以东耶路撒冷（East Jerusalem）为首都的巴勒斯坦未来建国目标。

他也指出，支持中东地区的「自由民主」符合澳洲的利益。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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