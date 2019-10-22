此内容发布于2019年10月22日 上午10:35

（法新社雪梨21日电） 澳洲官员今天表示，政府将调查了解退役赛马据称秘密遭「工业规模」宰杀的情事。相关虐待动物的指控引发激烈抗议。

尽管宰杀赛马在澳洲并不违法，但澳洲广播公司（ABC）上周调查发现，宰杀退役赛马的做法远比大家所想的更为普遍。

享有盛誉的「墨尔本杯」（Melbourne Cup）赛马展开前数周，ABC这项调查报导指出，这些赛马的肉被送出国，供人类食用或作为宠物饲料。

秘密拍摄的影片显示，在布里斯本（Brisbane）北方的一座屠宰场，工人殴打和虐待马匹，这促使昆士兰（Queensland）省长帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）宣布，对退休赛马所受待遇展开「紧急」调查。

她告诉议员：「这些画面令人深感不安和震惊。」

「我要确定我们不遗余力并竭尽所能遏止虐待动物的行为。」

赛马业界坚称，只有不到1%的退役赛马被送往屠宰场，而包括新南威尔斯等几个省更规定，要让所有退休赛马获得安置。

但ABC声称，每年有约4000匹马「消失」。

ABC表示，他们利用微晶片和烙印，把在昆士兰屠宰厂遭宰杀的马匹与赛马业的马匹纪录交叉比对。

雪梨大学（University of Sydney）教授麦格理威（Paul McGreevy）上周告诉ABC说：「我们现在谈的，是工业规模的宰杀动物。」

报导指出，在22天内，就有约300匹赛马遭屠宰，而这些马之前赢得的奖金总计将近500万澳元（约新台币1亿451万元）。

赛马界的领导人物纷纷谴责这种虐待动物的做法，并呼吁改变现状。

昆士兰赛马诚信委员会（The Queensland Racing Integrity Commission）是负责保障赛马福祉的监管机构，将负责这次的调查，预期将在2020年初提交调查报告。

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