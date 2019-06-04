此内容发布于2019年6月5日 上午1:35

（法新社雪梨5日电） 澳洲政府敏感资料外泄，警方今天突袭澳洲广播公司（ABC）总部，这是24小时内第2度大动作调查媒体。

澳广高层表示，警方在该机构雪梨办公室执行搜查，针对的是涉入一起2017年调查报告的3名记者。

2017年澳广取得的政府文件，显示澳洲特种部队在阿富汗动手杀害多名无辜的男性与儿童。

澳洲联邦警察表示，今天的搜查行动「与涉嫌发布机密资料，违反1914年犯罪法（Crimes Act 1914）有关」。

一天前，警方搜查一名记者在坎培拉的住处，因这名记者先前发布新闻，详述当局力图取得监视澳洲公民居家状况的权限。

两则新闻均涉及敏感且可能隶属机密的内容，且都让澳洲当局丢尽颜面。

甫成功连任没几天的澳洲总理莫里森（Scott Morrison），试图撇清自己和这两场突袭行动的关系，坚称这些是警方行动，非政府任务。

目前人在英国伦敦的莫里森说：「澳洲坚信新闻自由，对新闻自由有清楚的规定和保护。」

「在保障国家安全上，澳洲也有明确的法律规范，每个人都应遵守国家议会通过的法律。」

澳洲警方的第一场突袭行动，遭当地工会「媒体娱乐艺术联盟」（Media, Entertainment and Arts Alliance）痛批为「明目张胆地攻击新闻自由，力图惩罚记者报导正当且显然与公众利益有关的新闻」。

澳洲媒体在新闻播报上大多不会受到政治干预，但严格的法律、法院禁制令和国安法规会影响广播和平面媒体能透露那些内容。

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