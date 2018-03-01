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此内容发布于2018年3月1日 上午4:05 最后更新 - 2018年3月1日 -04:05

（法新社雪梨28日电） 澳洲已有5万7000多把非法枪枝在3个月特赦期间上缴。当局今天表示，枪枝特赦让澳洲变得更安全。

佛罗里达州发生校园滥射案，导致美国枪枝改革辩论升温之际，澳洲今天公布为期3个月扫除街头武器的统计结果。

澳洲严格的枪枝法，是在1996年造成35死的滥射案后实施，之后就没有大规模枪击案发生，安全运动人士常建议美国把澳洲枪枝法当作楷模。

这次全国特赦是自枪手布莱恩（Martin Bryant）22年前持半自动武器朝塔斯马尼亚州（Tasmanian）殖民地时代罪犯遗迹亚瑟港（Port Arthur）滥射以来首度实施，迄今已经回收5万7324把枪枝。

这项运动是自去年7月1日到9月30日执行，其中近2500把枪枝是全自动与半自动枪枝。

执法部长泰勒（Angus Taylor）说，这就是一个很棒的例子，证明「政府与澳洲民众同心协力，让社区变得更安全时」，就可以达到这种效果。

他说：「从街头移除这些未登记的枪枝，就不会流入罪犯手中，让他们可能使用这些枪枝，危及无辜的澳洲人性命。」（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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