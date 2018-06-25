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此内容发布于2018年6月25日 上午2:20 最后更新 - 2018年6月25日 -02:20

（法新社雪梨25日电） 澳洲研究今天指出，国内野猫每天杀掉超过100万只爬行动物，为数惊人，恐威胁众多物种存亡。

自从两世纪前欧洲移民将猫引进澳洲后，猫就已将某些物种赶尽杀绝。但猫只繁衍猖獗，绝育和选择性扑杀都成效不彰。

今天的新发现是根据超过1万组猫的饮食样本，由全澳各地的环境学家提供。

研究发现，每年共有约6亿5000万只蜥蜴和蛇沦为野猫和家猫的猎物。

来自澳洲查尔斯达尔文大学（Charles Darwin University）的研究主笔伍纳斯基（John Woinarski）指出：「每只野猫平均每年杀掉225只爬行动物。」

他又说，比起美国或欧洲，澳洲野猫吃掉的爬行动物数量更多。

「某些猫只食用的爬行动物数量惊人。我们发现许多个案会暴食蜥蜴，最高纪录是一只猫的肚子里有40只蜥蜴。」

这份报告发表于期刊「野生研究」（Wildlife Research），显示猫会杀害250个不同品种的爬行动物，包括大漠石龙子、鬃狮蜥和壁虎。这些物种中有11种濒危。

澳洲政府已经编列超过3000万澳元（约新台币6亿7728万元）预算给相关计画，以减少野猫对野生动物的危害。（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

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