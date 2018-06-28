下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月29日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月29日 -00:35

（法新雪梨28日电） 英国政府今天表示，澳洲已和英国航太系统公司（BAE）签下一纸260亿美元合约，为澳洲打造全新一代的巡防舰。澳洲正进行一项雄心勃勃的海军计画，作为因应中国的一环。

英国首相梅伊（Theresa May）办公室表示：「BAE系统公司在『海洋5000』（SEA 5000）未来巡防舰计画（Future Frigates）竞标案中脱颖而出。」

办公室又说：「这项协议能为澳洲确保超过4000个工作，也能提振英国未来数十年的出口经济。」

澳洲总理滕博尔（Malcolm Turnbull）预料今天会证实，BAE的新锐「26型」（Type 26）巡防舰在标案里，击败义大利国营造船公司芬坎蒂尼（Fincantieri）和西班牙国营船厂纳瓦提亚（Navantia）。

滕博尔在给「华尔街日报」（Wall Street Journal）的声明说：「BAE的全球作战舰将提供我国世界最先进的反潜船舰之一，海上作战能力也能在未来数十年巩固我国安全。」

英国政府表示，9艘巡防舰将在澳洲国营的ASC造船公司（ASC Shipbuilding）监督下，于阿得雷德（Adelaide）建造。

这批巡防舰是澳洲大规模造舰计画的一环，预计2020年代末进入澳洲海军服役，成为澳洲海军舰队骨干，澳洲的大规模造舰还包括12艘新潜舰与12艘近岸巡逻舰。（译者：梁元龄/核稿：陈亦伟）

Neuer Inhalt Horizontal Line