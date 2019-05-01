此内容发布于2019年5月1日 上午7:35

（法新社雪梨1日电） 澳洲研究人员相信，他们已发现一种解毒剂，能够对付世界上最毒生物箱型水母的螫咬。

一只箱型水母的毒液能夺走60人性命，雪梨大学（University of Sydney）研究人员一直研究，这种毒液为什么如此致命。

研究团队注意到，这种毒液需要胆固醇来杀死人体细胞，因此决定测试现有药物是否能加以阻止。

研究报告主要执笔人芮孟・刘（Raymond Lau）表示，「既然许多药物都能对胆固醇产生作用」，于是研究团队测试了其中一种。

芮孟・刘说：「结果有效，那是一种分子解毒剂。」

研究团队使用人体细胞和老鼠进行测试，发现只要15分钟内注射这种分子解毒剂，就能阻止水母螫咬引起的组织结痂与疼痛。

箱型水母可能比一片指甲还小，或是身长达3公尺，视品种而定。被箱型水母螫咬会引起肌肉剧烈疼痛、严重呕吐、感觉「即将死亡」、汗毛竖立、中风、心脏衰竭，或是在几分钟内死亡。

研究人员迄今仅测试比较大型和致命的箱型水母。

雪梨大学副教授尼利（Neely）说：「我们知道这种药物涂到皮肤上能完全中止组织坏死、皮肤留疤和疼痛。」

「我们还不知道这种药物能否阻止心脏病发作，这须要更多研究，我们正申请经费来继续这项研究。」

研究团队希望最终能开发一款外用药膏或喷雾，以防止水母螫咬。每年因水母螫咬而有数十人丧命，还有数千人住院。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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