此内容发布于2019年4月4日 上午1:20

（法新社雪梨4日电） 纽西兰基督城（Christchurch）清真寺血案枪手直播攻击过程引发哗然，澳洲国会今天通过新法，若社群媒体未能尽速从平台移除极端内容，这些公司高层恐面临牢狱之灾。

澳洲国会议员表决压倒性支持新法。根据新法，含有谋杀、虐待、性侵及绑架等「恐怖分子行径」的影像若未移除，将被视为违法。网路服务、内容及托管服务供应商也会被视为有罪。

像脸书、YouTube等平台，若未能够「迅速移除」令人不快的内容，恐面临数十亿美元、或全球年营收10%的罚金，而公司高层则可能面临3年有期徒刑。

这项立法卡在国会2天，并且在5月大选后面临未知的前景。连任之路面临苦战的澳洲总理莫里森（Scott Morrison）说：「大型社群媒体企业有责任采取所有可能行动，确保自家科技产品不会遭凶残恐怖分子利用。」

反对党劳工党（Labor）表达极度担忧，但仍投票支持立法。

检察总长波特（Christian Porter）表示，这项立法可能被用来锁定极右派分子使用的平台，像4Chan及8Chan。

未来将由陪审团决定这些平台是否迅速撤除这些令人不快的内容，新法落实方式引发疑虑。

科技公司、政策专家及律师严厉抨击这项立法。公共事务研究所（Institute of Public Affair）形容新法为「对媒体自由明目张胆的攻击」。

研究人员布希奈尔（Andrew Bushnell）说：「把社群媒体高层关进大牢的作法，将在无法改善社群安全或解决社群平台分享暴力内容的疑虑下，增加纳税人的负担。企业与高层或许会采取审查制来回应刑罚威胁。」

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