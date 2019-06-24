此内容发布于2019年6月24日 上午3:35

（法新社雪梨24日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，已将澳洲籍的伊斯兰国（IS）战士所留的8名遗孤带离位于叙利亚的难民营，一反过去不接触的强硬态度。

澳洲广播公司（ABC）报导，几名遗孤已被带至叙利亚的邻国。

莫里森在声明中表示，分属2名恶名昭彰澳洲籍圣战士的孩子、孙子，现由澳洲官员照料。

8名遗孤的年龄据信在2岁到17岁不等，他们过去生活在叙利亚北部的难民营，让他们几无机会向澳洲领事馆求助。

莫里森过去的立场是除非澳洲公民抵达大使馆或领事馆求助，澳洲政府才会给予协助。但这回作法凸显他已改变心意。

莫里森说：「这些家长将自己的孩子带进战区、伤害子女的行为令人鄙夷，然而孩子们不应为父母的罪行受罚。」

澳洲籍圣战士沙鲁夫（Khaled Sharrouf）曾发布一张让自己其中一个儿子手持一颗叙利亚士兵人头的照片，让他声名狼藉。这次的遗孤中包含沙鲁夫的3个小孩和2个孙子。

另外3名遗孤的父亲是利兹维奇（Yasin Rizvic），他过去带着妻子离开澳洲，转赴叙利亚为IS效力。

外界猜测沙鲁夫与利兹维奇两人均已身亡。

在沙鲁夫的母亲尼特顿（Karen Nettleton）出面恳求政府把孩子救回家后，这些遗孤受到广泛关注。尼特顿甚至在今年稍早前往难民营与孩子们见了面，但当时她想将孩子带回的请求被拒。莫里森当时表明不愿置澳洲人民的生命安全于险境。

莫里森今天仍重申立场说：「对政府来说，将这群孩子接回国，不是件简单的决定。澳洲的国家安全、人民的人身安全，一直都是我们最大的考量。」

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