此内容发布于2019年7月12日 上午8:35

（法新社雪梨12日电） 澳洲观光业者今天表示，着名自然地标艾尔斯岩（Ayers Rock）将于10月起严禁攀爬，但这项保护艾尔斯岩的禁令，近来反而吸引大量游客蜂拥而至，并造成当地环境脏乱。

基于当地原住民阿南古人（Anangu）想保护这块红色巨岩的期许，澳洲当局2017年宣布，从今年10月起严禁攀爬艾尔斯岩。

但近来有许多游客抢在禁令实施前涌入艾尔斯岩所在的乌鲁鲁-加他茱达国家公园（Uluru-Kata Tjuta National Park），为园方带来棘手难题。

澳洲中部旅游协会（Tourism Central Australia）负责人史维（Stephen Schwer）表示，许多家庭开着露营车与休旅车前来，这尤其是个难题。

他说：「我们没有足够的基础设施，来应付为数可观的驾车游客。」

虽然多数游客遵守规定，但当地的露营区早已被预订一空，以致许多抵达当地的旅客非法扎营。

史维指出：「民众不了解，当他们驶离道路，他们其实闯入了牧地、原住民的土地或保育地。」

他还说：「我们正在抓乱丢垃圾和升营火的人。令人遗憾地，他们还把露营车的厕所排泄物，倾倒在自以为没人居住的土地上，但实际上那是私人土地。」（编译：曹宇帆／核稿：陈彦钧）

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