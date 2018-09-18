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此内容发布于2018年9月18日 上午3:35 最后更新 - 2018年9月18日 -03:35

（法新社雪梨18日电） 澳洲超级市场贩售的草莓惊传遭人插入缝衣针，引发全国恐慌，警方今天表示，目前还不知道歹徒身分，并且警告这样的行为面临坐牢10 年。

这类案件数量暴增，疑似已产生模仿效应，雪梨一带发现苹果与香蕉也被插针，警方今天针对这类犯罪行为的严重性提出警告。

新南威尔斯省警司杜赫蒂（Danny Doherty）说：「这种严重违法行为的刑期长达10年。」他形容在水果上动手脚伤人的行径是一种「背信」行为。

警方目前表示，光是新南威尔斯省就收到20起草莓中插针或别针的案件，对比一开始全国收到6件报案，数量出现急剧增加。

杜赫蒂说：「我们尚未获得任何证实的动机或理由，说明为何有人会做出这种事。尚未证实有人提出任何要求。」

他表示：「明知这会到家庭与年幼孩童手上，是谁把针或别针插入草莓？很明显其中一定有问题。」

目前没有传出重大伤害，但恐慌气氛已经导致超商回收产品，纽西兰部分商家暂时禁卖澳洲批发来的草莓。昆士兰省当局已经宣布，对那些被迫将作物打成果泥的业者提供财务补助。

据报导，有业者使用金属探测器以确保产品能够安全食用。警方则建议，可以将草莓切片来吃，并且小心品尝。

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