此内容发布于2019年5月17日 上午2:35

（法新社雪梨17日电） 澳洲明天举行大选投票，法新社整理一些较少人知的当地选举特色，包括澳洲采强制投票，无故不投票会被罚钱，另告诉读者什么是驴式投票。

● 强制投票 计票复杂

澳洲选民有投票义务，投票属强制性，这也代表超过9成的合格选民（约1700万人）通常需在选举里表态。若无故不投票，会吃上20元澳币（新台币400多元）罚金；此外，各投开票所外由志工贩售给选民的民主香肠，则是澳洲传统的选举特色。

澳洲的计票也较复杂，选票要求选民需排列出对候选人的喜好程度（例如有7个候选人，就按照偏好从1填到7），若无候选人拿到5成「第1青睐」选票，拿最少第1青睐票的候选人就被淘汰，他的选票会分给其他候选人，依他选票上第二顺位以下来逐一分配。

有些选民则会「驴式投票」（donkey votes），简单说就是随便填，只按选票上候选人的顺序从1填到7，或倒回来从7填到1，选票固然有效，但无法反映选民内

● 投票选什么

151席的众议院需改选，获多数席次的政党可以组阁执政，若无一政党过半，最大党可以与其他政党组执政联盟，党魁就成为总理。

至于76席参议院方面，有40席这次需改选。

● 主要政党政见

现任总理莫里森（Scott Morrison）向选民主打减税、基础建设支出，形塑他们才是唯一能振兴经济的执政团队；最大在野党劳工党党魁修顿（Bill Shorton）则主打更民粹的经济政策，像是对高所得者加税，以及设法打破薪资停滞不前、生活消费过高。

修顿还打算推动公投让澳洲成为共和国政体，改变200多年来奉英国国王为澳洲国家元首的情况。

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