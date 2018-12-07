澳洲通讯安全新法有滥权疑虑 朝野不排除修法

此内容发布于2018年12月7日 上午7:05

（法新社雪梨7日电） 澳洲国会昨天仓促通过一项争议性法案，允许当局取得加密的通讯资讯。澳洲最主要法律团体今天警告，这可能造成警方和情治单位权力过度伸张。反对党和政府皆不排除再修法。

按照已通过的法案，澳洲警方和情治单位可强迫科技公司取消为调查对象提供的资讯加密保护。受影响企业包括脸书（Facebook）和WhatsApp等国外通讯媒体巨擘。

澳洲当局表示，为拦截恐怖分子和恋童癖等重大罪犯之间的通讯往来，有必要通过这项法案。

尽管经过激烈辩论，澳洲众议院昨天仍在今年会期最后一天仓促通过法案。因在野劳工党为维护耶诞节休会期间的公共安全利益，同意放弃修改条文。

澳洲反对党领袖修顿（Bill Shorten）今天坦言：「我认为这些法条是在仓促的情况下通过。」他对记者表示：「我认为重要的是，我们必须在夏季之前，就重大的国家安全事务获致至少是明智的结论。」

修顿承认，法案仍存在「合理的疑虑」，因此国会明年开议时，反对党将「寻求改善」。

澳洲政府已同意考虑在明年初进行进一步修法。这也符合国会联合安全委员会提出的建议。

澳洲律师公会（Law Council of Australia）今天则指出，国会「强行」通过的法案，使警方和情治官员可能会「过度扩张权力」。

律师公会担心，新法允许当局在取得通讯资讯前，不须获得法院授权，且在某些情况下，当局可能在不准当事人和律师接触下将他拘留。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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