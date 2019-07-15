（法新社雪梨15日电） 澳洲警方今天表示，4名年仅十来岁的少年，从其中一人的家里偷开走一辆四轮驱动车，展开深入澳洲内陆长达1000公里的旅程，最后遭警方逮捕。

警方表示，一名14岁、两名13岁少年及一名10岁女孩，13日在拿了现金并带上钓竿后，开走其中一人家中的车辆，从昆士兰的沿海城镇罗坎普顿（Rockhampton）出发，搞了这场千里远行。

其中一名男孩留字条，把计画告诉家人。

昆士兰警方说，这辆车昨天早上在内陆城镇巴纳纳（Banana）出现过，这些小孩被控在巴纳纳偷了汽油后开始南行。

车子昨晚又在比邻昆士兰的新南威尔斯省格拉夫顿（Grafton）被人发现行踪，距离罗坎普顿有11小时的车程。

新南威尔斯警方表示，因为孩子拒绝下车，因此员警得强行将车门橇开进入车内逮人。科夫-克雷伦斯（Coffs-Clarence）区代理警长威廉斯（Darren Williams）说：「他们把自己锁在车内，警方只得用警棍逮人。」

虽然不清楚是4人中的谁在开车，但威廉斯表示，很可能是4个小孩轮流开，「这是段很长的路，从罗坎普顿到格拉夫顿超过1000公里。我无法想像一个人能在两天内开这么远」。

威廉斯表示，警方正在调查4个小孩在这趟公路之旅所犯下的几宗罪状。这些孩子被发现时都没有受伤，已被送往照顾。

威廉斯表示，目前不清楚这些孩子的动机，但其中一名男孩原本住在格拉夫顿。

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