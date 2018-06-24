下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月25日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月25日 -01:20

（法新社雪梨25日电） 澳洲一名男子重击6只神仙企鹅致死，今天仅遭法院判处社区服务49小时，免除牢狱之灾，招来动保团体怒批轻判。

2016年，澳洲男子杰福瑞（Joshua Jeffrey）和另外两人在塔斯马尼亚州（Tasmania）硫磺溪（Sulphur Creek）的海滩上喝醉以后，拿棍子重棒打死6只小企鹅，今遭判加重虐待动物罪。

荷巴特（Hobart）「信使新闻」（Mercury）在伯尼（Burnie）地方法院报导，法官雅戈（Tamara Jago）形容，20岁的杰福瑞对「脆弱的企鹅」施以「冷酷残忍的举动」，且毫无悔意。

「信使新闻」报导，法官宣判时考量了杰福瑞的「智力限制」，判他社区服务49小时及82澳元15分（约新台币1854元）罚金。判决遭塔斯马尼亚鸟盟（Birdlife Tasmania）痛骂「毫无吓阻效力」。

澳洲广播公司新闻网（ABC）报导，杰福瑞的律师先前告知法官，他的客户自童年起就受精神问题困扰至今。

塔斯马尼亚鸟盟执行长、享誉国际的海鸟专家伍勒（Eric Woehler）说：「这无法阻止往后某天，下一个人在外做出完全一样的事情。」

「这项判决把塔斯马尼亚珍贵的野生动物价值贬到最低，替未来攻击野生动物的案件创下不为人乐见的先例。」

Neuer Inhalt Horizontal Line