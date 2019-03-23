此内容发布于2019年3月23日 下午10:20

（法新社雪梨24日电） 澳洲西澳省矿业重镇皮柏勒（Pilbara）今天遭3级气旋侵袭，迫使人员疏散、港口运作停摆。澳洲北部也正应付前一天强大风暴带来的影响，但两起风暴目前皆无重大灾情传出。

气旋维洛尼卡（Veronica）在皮柏勒区黑德兰港（Port Hedland）附近登陆之前，威力已从4级减弱为3级，但官员警告，气旋系统移动速度缓慢，未来24至48小时会继续挟带强风豪雨重创这个地区。

澳洲气象局（Bureau of Meteorology）说，维洛尼卡带来时速高达200公里的狂风，并在海岸激起高达2 公尺高的暴潮，降雨量预计会达到200至400毫米。

皮柏勒区是液化天然气及铁矿出口中心。根据网站australianminining.com.au，当地主要矿业及能源企业先前已采取预防措施，清空港口的船只并疏散非必要人员。

另一个热带气旋崔佛（Cyclone Trevor）昨天以4级风暴规模重创澳洲北部，随着它朝人口稀少的内陆地区移动，一夜便减弱至热带风暴。

有关官员表示，目前没有传出风暴带来死伤或重大破坏，但当地仍有豪雨，还是有水患的风险。

警方表示，军警稍早依崔佛行径路线疏散超过2000 名居民，当中许多为原住民部落，许多人今天已陆续返家。

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