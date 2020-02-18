（法新社北京18日电） 中国湖北省官员今天表示，对抗致命武汉肺炎疫情的中国第一线医护人员子女，将能在申请学校及高等教育的考试中加分，以资奖励。

湖北省是武汉肺炎发源地，更是传出大部分死亡病例的省分，医护人员已被中国官媒和网路塑造成名人，但为了进一步激励医护人员，当局转向中国竞争激烈的升学考试体系。

湖北省政府在「进一步关爱和激励新冠肺炎疫情防控一线医务人员的若干措施」通知中表示，此举是为了「进一步关爱全省一线医务人员」，并激励他们以更加坚定的信心和更加坚强的战斗力投入防疫工作。

官员指出，今年申请高中的医疗人员子女，中考总分可加10分，幼童则能优先安排就读公立幼稚园。

虽然数百万人在武汉肺炎吹哨者李文亮医师病逝时，在网路上表达哀痛之情，但这篇声明发布后，中国网友纷纷抱怨只奖励湖北省医疗人员不公平。

一名用户在微博上写道：「加分已经不公平了，但只奖励湖北省医疗人员，甚至对其他省分更不公平，因为他们全都到那里去帮忙了。」

湖北省政府今天在记者会上表示，中国各地超过3万2000名医疗人员奉派至湖北支援。

其他人则说，孩童不应获得这种奖励，认为孩子因父母的奉献而获得好处并不恰当，或说这会导致教育不公。

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