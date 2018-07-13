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此内容发布于2018年7月13日 下午11:05 最后更新 - 2018年7月13日 -23:05

（法新社巴基斯坦奎达市13日电） 巴基斯坦官员告诉法新社，一名自杀炸弹客今天闯入西南部一场政治集会引爆炸弹，造成128人死亡与150人受伤，这是巴国史上死伤人数一数二惨重的攻击。

这场发生于俾路支省马自堂县（Mastung）的爆炸案，是近期连串攻击中的最新一起，眼见全国大选将于25日登场，各界担忧巴国将发生暴力冲突，同时凸显了巴基斯坦大幅加强的维安依旧脆弱不堪。

当局表示，这名自杀炸弹客是在举行政治集会的建筑群中引爆炸弹。

地方记者乌拉（Attah Ullah）说：「建筑群中到处都是遗体与尸块，现场血迹斑斑。受伤的民众痛到哭了起来，害怕到不知所措。」

政治工作者巴洛赫（Salam Baloch）说，他听到「震耳欲聋的爆炸声响」，接着看到「一大团灰色的烟雾与火焰」。

他又说：「民众把遗体与伤患放到三轮车与其他车辆上，火速送到医院，之后救援官员才抵达。」

紧急救援人员也以救护车运送患者，这个贫困区域因为缺电一片漆黑，可听到旁观民众在啜泣。

俾路支省内政厅长彭加塞（Agha Umar Bungalzai）告诉法新社：「死亡人数增至128人。」一名俾路支省政府高官也证实死亡人数，又说还有150人受伤。

彭加塞说，死者包括候选人赖沙尼（Siraj Raisani），他代表刚成立的俾路支人民党（Balochistan Awami Party）角逐俾路支省席次。

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