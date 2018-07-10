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此内容发布于2018年7月10日 下午8:35 最后更新 - 2018年7月10日 -20:35

（法新社白夏瓦10日电） 巴基斯坦全国大选将于25 日登场，在当局担忧维安之际，警方表示西北部一场造势活动今天发生自杀炸弹攻击，造成至少13人丧命，包括一名政治人物。

这场攻击的目标是人民国家党（Awami National Party）在白夏瓦市举办的竞选活动。人民国家党因为直言不讳地反对塔利班（Taliban）等极端团体，过去遭伊斯兰主义好战分子锁定为攻击对象。

在发生爆炸案的数小时前，巴基斯坦军方发言人才说，在预订于25日登场的全国大选前，巴基斯坦受到安全威胁。

白夏瓦警察首长贾米尔（Qazi Jameel）告诉法新社：「这场攻击造成至少13人死亡，包括哈鲁恩．毕鲁（Haroon Bilour）。」官员又说，至少54人受伤。

哈鲁恩．毕鲁是人民国家党的候选人之一，出身于开柏－普赫图赫瓦省（Khyber-Pakhtunkhwa）具有权势的政治世家。

他的父亲巴席尔．毕鲁（Bashir Bilour）是人民国家党高层，2010年也是遭自杀炸弹客炸死。

警官马里克（Shafqat Malik）表示：「根据我们的初步调查，这是一场自杀攻击，哈鲁恩…遭锁定为目标。」

警方说，炸弹客是在哈鲁恩将向约200名支持者发表演说时引爆炸药。

本地电视新闻频道实况转播救护车赶抵现场，将受害者送至医院的画面，拍到有些人在哭泣。

目前尚未有人招认犯案，但开柏－普赫图赫瓦省首府白夏瓦最近几年发生数十起类似爆炸案，巴基斯坦塔利班运动（Pakistani Taliban）与旗下盟友通常都会出面声称犯案。

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