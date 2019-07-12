此内容发布于2019年7月12日 上午8:20

（法新社纽奥良12日电） 热带风暴「巴瑞」进逼纽奥良市，周末恐酿严重灾情。美国总统川普已应路易斯安那州州长请求，宣布纽奥良所在的路州进入紧急状态，授权联邦政府单位参与紧急救援任务。

根据美国国家飓风中心（NHC），「巴瑞」（Barry）的威力预测会在今天或明天早上达到飓风强度，而其引发的豪雨已造成地势低洼的纽奥良市严重淹水。

针对川普提供的联邦政府协助，路易斯安那州州长爱德华兹（John Bel Edwards）在推特（Twitter）上发文表示：「谢谢您，川普总统，迅速回应我的请求。」

国土安全部（Department of Homeland Security, DHS）则另外宣布，将在紧急状态适用地区暂停对移民的执法行动。

移民暨海关执法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）也发布声明，表示在风暴肆虐期间，不会将逃难的移民家庭当作执法目标，除非有危及公共安全的重大事件发生。

纽约时报（The New York Times）报导，美国预计本周末开始大规模搜捕和驱逐非法移民，以实现川普对移民「硬起来」的竞选承诺。

路透社报导，「巴瑞」预料将是纽奥良市今年首度遭遇的大西洋飓风。

1990年代以来，造成纽奥良市灾情惨重的飓风共5个，其中最多死伤的是2005年8月的「卡崔娜」（Katrina），共造成1883人死亡和约1250亿美元的灾损，2017年8月的「哈维」（Harvey）则造成68人死亡和金额与「卡崔娜」相当的损害。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题