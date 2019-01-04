热带风暴帕布逼近泰国 受困离岛游客纷纷避难

此内容发布于2019年1月4日 上午1:05

（法新社泰国素叻他尼4日电） 热带风暴帕布今天逼近泰国岛屿，带来滂沱大雨，海岸掀起阵阵大浪，迫使机场和渡轮停止营运，料将在数小时后登陆，困在岛上的旅客纷纷避难。

法新社报导，暹逻湾海域船只禁止出航，苏梅国际机场和洛坤机场这两大主要机场关闭到明天为止，断绝困在离岛的旅客与大陆之间的往来交通。

帕岸岛（Koh Phangan）地方首长克里魁（Krikkrai Songthanee）说：「数万名旅客仍滞留在帕岸岛。」「但我昨晚跟外国观光客说的时候，他们并不害怕，他们了解目前的情况。」

数十年来第一个在节日旺季成形的热带风暴帕布，料会在今晚登陆，风眼将通过洛坤并进一步往南走。

泰国气象局（Thai Meteorological Department）局长蒲威恩（Phuwieng Prakhammintara）说：「但暹逻湾中的苏梅岛、帕岸岛和龟岛等所有观光岛屿都会受到影响，因为帕布范围很大。」

在海面上行进的帕布最大风速为时速75公里，最高卷起5公尺的巨浪。

在社群媒体上流传的影片可以看到，石油钻井平台遭巨浪侵袭，油轮在惊涛骇浪中航行。

当局在泰国最南端的省分，开放避难所供弱势群体使用。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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