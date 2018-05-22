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此内容发布于2018年5月22日 上午10:50 最后更新 - 2018年5月22日 -10:50

（法新社喀拉蚩22日电） 巴基斯坦最大城市喀拉蚩本周遭热浪袭击，气温飙升到摄氏42度，慈善机构表示，恐怕有数十人丧命。

非营利机构艾德希基金会（Edhi Foundation）表示，近日送到喀拉蚩市（Karachi）各停尸间的遗体比平常多一倍，可能有数十人死于天气太热。

这个基金会监督各项公共卫生机构，包括停尸间和救护车部门，负责人艾德希（Faisal Edhi）表示：「我们过去4天收到180具遗体，是平常数量的一倍多。」

他又说：「根据死者的亲戚表示，他们多半是因热浪突然死亡。我们对此说法无法自行验证。」

信德省（Sindh）政府驳斥这项估计，省政府灾难管理局（Disaster Management Authority）局长夏克（Muhammad Ali Shaikh）说：「迄今据报只有一个人死于中暑。」

这波热浪恰逢斋戒月开始，巴基斯坦的千千万万穆斯林由日出到日落都不能饮食。

巴基斯坦气象局警告，「今后2至3天喀拉蚩天气可能非常炎热」，预测这段期间气温可能达到摄氏44度。

2015年6月巴基斯坦遭遇严重热浪，造成约1200人丧生，其中近2/3是无家可归的游民。

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