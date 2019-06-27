此内容发布于2019年6月27日 上午3:50

（法新社柏林27日电） 欧洲热浪来袭，破纪录高温预计今天加剧，有关当局警告，部分地区可能出现飙破摄氏40度高温。

闷热高温促使法国当局实施交通管制，西班牙引发森林大火，而德国由于天气酷热，当地居民对于公开裸体展开议论，认为这个权利遭剥夺。

气象学家把本周高温归因于来自非洲北部的一波热空气，这已刷新欧洲6月气温纪录。

欧洲今年夏天来得异常早，今天和明天的热浪可能让法国、西班牙和希腊气温飙破摄氏40度。

西班牙东北部加泰隆尼亚地区（Catalonia）拉托雷德莱斯帕尼奥尔（Torre del Espanol）数百名消防人员和士兵，昨天在洒水飞机支援下，与强风助长的森林大火搏命，试图扑灭火势。

有关当局预测明天情况最糟，西班牙50个省中有33个将面临极端高温，东北部城市赫罗纳（Girona）恐飙出摄氏44度高温。

西班牙电视气象播报员昨天发推文警告：「地狱来临。」

法国气象局（Meteo-France）表示，自1947年开始记录温度以来，高温持续时间和强度「前所未见」，预计全国2/3地区气温至少达到摄氏39度。

卫生部官员沙罗曼（Jerome Saloman）表示，法国开始感受到极端高温影响，天气相关紧急医疗服务案例增加。

法国部分学校预计今天和明天关闭，巴黎和里昂（Lyon）在内的多座城市实施交通管制，抑制空气污染加剧。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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