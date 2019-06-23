此内容发布于2019年6月23日 上午9:05

（法新社伦敦23日电） 脱欧大将、英国前外相和新任首相热门人选强生（Boris Johnson）21日凌晨和女友争吵，甚至引发警方登门关切。今天公布的民调显示，此事件导致他的支持度下滑。

卫报（The Guardian）报导，角逐执政党党魁大位的强生甫于党籍国会议员最后一轮投票获最高票，21日凌晨即因与女友席孟兹（Carrie Symonds）在住处激烈争吵，引发警方登门关切。据称邻居曾听到席孟兹咆啸「滚开」、「滚出我的公寓」。

尽管强生目前声势仍高，且各方预期他能击败另一位党魁候选人、现任外相韩特（Jeremy Hunt），但每日邮报（Daily Mail）今天发布的民调显示，吵架事件对强生的选情造成负面影响。

根据民调结果，强生的支持度已下滑7个百分点，领先韩特的幅度也由原先的27个百分点大减为9个百分点。

强生目前拒绝回覆党内针对吵架事件所提问题。他说：「我不认为人们会想听那种事。」

接下来的一个月，强生必须争取保守党16万名基层党员投票支持。他避谈家务事，极力转移公众焦点至政策上，主张「我们必须完成脱欧」。他誓言，将确保英国为无协议脱欧作好准备。

保守党要角、前外交大臣芮夫金（Malcolm Rifkind）批评强生对家务事丑闻的回应。他说：「事实是警察找上门了。你不能只是说：『不予置评。』」

芮夫金告诉英国广播公司第五电台（BBC Radio 5）：「这暗示你可能有不想公开的事情。」

另一位保守党要员、欧洲与美洲事务国务大臣邓肯（Alan Duncan）告诉卫报，强生的政治生涯一直有「纪律不佳」的问题。

不过，保守党昨天在伯明罕市（Birmingham）举行党魁选举第一场党内辩论，基层党员对强生的支持似乎未受私生活丑闻影响：他们起立为强生鼓掌，而当主持人戴尔（Iain Dale）就21日住家争吵事件询问强生时，他们起哄，试图打断。

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