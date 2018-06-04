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此内容发布于2018年6月4日 上午7:05 最后更新 - 2018年6月4日 -07:05

（法新社叙利亚卡法纳哈4日电） 在反抗军控制的叙利亚北部区域，有一座猫咪庇护所，负责人贾利尔小心翼翼捧起一只怀孕的猫，为它进行超音波检查。他说：「展现对人类的慈悲，要从怜悯万物做起。」

43岁的贾利尔（Mohammed Alaa al-Jaleel）在叙利亚第2大城阿勒坡市（Aleppo）长大，从小喜欢猫。他在2011年战争爆发前是一名电工，下班后经过肉铺，会跟老板要碎肉，拿去喂住家附近的街猫。

叙利亚爆发战争后，他放下电工工作，成为救护车驾驶，协助载运伤者，也没忘记持续带食物给猫友。

战火延续不停，养猫、爱猫人陆续逃离阿勒坡市，贾利尔扛起喂食170只猫的工作，也为自己赢得新的绰号「阿勒坡猫人」。

贾利尔获来得朋友和社群媒体追随者的捐助，在阿勒坡市成立第1个猫咪庇护所。

不过，叙利亚政权2016年底试图收复阿勒坡全市的控制权，加强轰炸反抗军控制地区，贾利尔也逃离阿勒坡市，但是不放弃城里的猫，他和其他猫迷成功救出22只猫。

叙利亚战争造成超过35万人死亡，战前全国总人口超过半数流离失所，以及许多家畜四处流浪。

贾利尔接着于2017年初，在阿勒坡省卡法纳哈镇（Kafr Naha）成立第2家猫咪庇护所，22只带出的猫当中有18只收容在此。

网路群众集资成立的猫咪庇护所，不只提供猫咪每日两餐，也是聘有兽医的动物医院。贾利尔说：「这里免费治疗各式各样动物，马、牛、甚至鸡。」

贾利尔和同事1月进行盘点后发现，他们不到1年内，免费开出7000张处方笺。

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