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此内容发布于2017年3月29日 上午5:05 最后更新 - 2017年3月29日 -05:05

（法新社纽约28日电） 美国总统川普今天签署1项行政命令，撤回前总统欧巴马时期颁布的多项环保法规，誓言重振美国煤矿产业，但能源专家对川普此举能否大幅改善煤炭这种争议性燃料的前景表示怀疑。

川普今天在煤矿工人和环境保护署署长普鲁特（Scott Pruitt）排排站在身后下，签署「能源独立行政命令」（Energy Independence Executive Order），撤回前总统欧巴马实施的重大措施，誓言终结「煤炭战争」。

但此时公用事业公司旗下新发电厂坚决偏好煤炭以外的燃料，尤其是价格便宜、供应充裕的天然气和再生能源。无论是国际上、联邦或地方政府的政策都主张推广使用风力和太阳能等再生能源。

德州大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin）能源研究所（Energy Institute）副所长韦柏（Michael Webber）说，「这只是徒具形式...这项行政命令没办法挽救煤矿业，因为煤矿不敌便宜的天然气。」

韦柏说，唯一能终结煤矿不利处境的办法是市场干预政策，像是强制要求使用煤矿或对天然气课税，「人为推升天然气价格」，但这在美国几乎无法想像。

这也有违普鲁特昨天的承诺，即他不会决定「赢家和输家」，而由是业者挑选对自身最好的燃料，这也是普鲁特用来解释欧巴马时期法规之所以被撤回的理由。

晨星公司（Morningstar）分析师比秀夫（Andrew Bischoff）指出，川普此举固然可以暂时缓解关闭燃煤发电厂的压力，短期内有利于煤炭产业。但仍不足以对抗能源效率比煤炭高约40%的天然气发电厂。

比秀夫说：「事实是，我们会继续看到再生能源发电在这个政府任内蓬勃发展。」

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