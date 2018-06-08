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此内容发布于2018年6月9日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月9日 -00:50

（法新社洛杉矶8日电） 迪士尼动画部门主管拉塞特（John Lasseter）今天表示将辞职。拉塞特6个月前在内部备忘录中，坦承他曾因为熊抱，让员工感到「不受尊重或不舒服」。

61岁的拉塞特是「玩具总动员」（Toy Story）和「玩具总动员2」（Toy Story 2）的导演。他最为人所知的成就，是将皮克斯（Pixar）从一个原本在卢卡斯影业（Lucasfilm）旗下的小电脑动画部门，打造成全球最成功的动画工作室。

拉塞特去年11月在内部备忘录中道歉，他对「任何遭熊抱，或他们认为已跨过界线的任何其他方式、类型或形式举动的一方」，表达道歉之意。

拉塞特在迪士尼发表的声明稿中说：「过去6个月提供我一个对个人生活、职业生涯和优先事项反省的机会。虽然我对动画艺术的热情依旧，也深受皮克斯和迪士尼创意人才的启发，但我已经决定今年年底将是开始把焦点放在创意新挑战的时机。」

这名奥斯卡金奖制片兼资深主管坦承，他「没有做到」确保动画工作室「信任和尊重」的文化。

迪士尼在声明中表示，拉塞特在新年去职离开前，将担任顾问的角色。

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